聽新聞
0:00 / 0:00

我發6沿海區海嘯警報 蘭嶼測得波高12公分

聯合報／ 本報記者／連線報導
中央氣象署昨發布海嘯警報，只見救生員在岸際巡邏，並掛上紅旗阻止泳客進入沙灘。記者許正宏／攝影
中央氣象署昨發布海嘯警報，只見救生員在岸際巡邏，並掛上紅旗阻止泳客進入沙灘。記者許正宏／攝影

俄羅斯堪察加半島東部外海昨天上午七時廿五分發生規模八點八強烈地震，中央氣象署隨後針對沿海六個區域發布海嘯警報，直到下午五時十分才解除。根據氣象署觀測，蘭嶼昨天下午四時九分，出現波高十二公分最高，台東成功、屏東小琉球及東港也出現七公分波高。

專家：地震進活躍期

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋示警，全球在二○二一年發生三個規模八以上強震後，直到昨天才發生規模八強震，結束第六長的平靜期，這代表全球地震活動將進入活躍期。

氣象署表示，獲太平洋海嘯警報中心通報，經研判，該地震所引發海嘯預計約於昨天下午一時十八分開始影響台灣，因此發布海嘯警報，海嘯高度預估約○點三公尺至一公尺不等。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，台灣過去發布過兩次海嘯警報，一次是二○一一年三月十一日東日本大地震，去年○四○三地震也有海嘯警報。

國立東華大學環境暨海洋學院長、台灣東部地震研究中心主任張文彥表示，台灣西部海岸雖相對不易受到海嘯侵襲，不過因地形為緩坡，一旦發生海嘯，容易上岸沖毀鄰近設施與建築，也可能造成較嚴重災情。

花蓮氣象站退休主任陳世嵐表示，氣象署預報的海嘯高度雖只有卅公分高，但海嘯和一般海浪不一樣，已足以沖走人車。

郭鎧紋表示，俄羅斯地震釋放出的能量相當於八千顆原子彈，預估未來可能有規模七以上餘震，但對台灣無影響。

台南七股撤離數十人

全台多個縣市昨天海嘯警報狂響。宜蘭蘇澳觀測到九公分高海嘯，基隆湧現長浪。台南七股塩埕里撤離濱海近卅人、多處漁港封港，台東大武有村長廣播，提醒村民快疏散至高處。

金門漁民表示，昨轉為大浪，浪高一至一點五公尺，但只有復國墩南方的海域浪較高，不少漁民提早結束作業返回漁港避風浪，卻說「還不如冬天的短浪來得凶猛」。花蓮賞鯨船也照常出海。

地震 海嘯 俄羅斯

延伸閱讀

俄羅斯8.8強震 氣象署下午5時解除「海嘯警報」蘭嶼測得最高12公分

海嘯警報解除時間待觀察 蘇澳波高9公分最顯著

俄羅斯8.8強震！蘇澳現9公分海嘯波 氣象署：警報尚未解除

俄羅斯8.8強震 為何海嘯先到台東、北部卻比較晚？氣象粉專解釋了

相關新聞

俄羅斯8.8強震！外媒盤點史上10大地震 這年引發大海嘯23萬人喪命

俄羅斯遠東地區今天稍早發生有史以來最強烈的地震之一，在日本與阿拉斯加等地引發海嘯，太平洋周邊地區民眾被告知保持警戒或前往...

我發6沿海區海嘯警報 蘭嶼測得波高12公分

俄羅斯堪察加半島東部外海昨天上午七時廿五分發生規模八點八強烈地震，中央氣象署隨後針對沿海六個區域發布海嘯警報，直到下午五...

俄遠東8.8強震 多國發出海嘯警報

俄羅斯遠東堪察加半島外海卅日發生規模八點八地震，周邊海嘯最高五公尺，俄國、日本、美國夏威夷和西岸等多地發布海嘯警報，卅日...

法屬群島示警4公尺巨浪恐來襲 俄羅斯堪察加解除海嘯警報

（中央社法屬玻里尼西亞巴比提／莫斯科／東京30日綜合外電報導）俄羅斯堪察加半島外海發生規模8.8強震後，南太平洋法屬馬貴...

俄羅斯8.8強震 海嘯來襲如何避難？美國國家氣象局建議一次看

俄羅斯遠東堪察加半島今晨發生規模8.8強震，美國西岸多地、阿拉斯加及日本等其他太平洋國家收到不同等級的海嘯警報。以下為海...

俄羅斯8.8強震…日本氣象廳下調「這地區」海嘯警報 北部暫不變

俄羅斯遠東堪察加半島外海30日發生規模8.8地震。法新社報導，日本氣象廳網站當天晚間顯示，對茨城縣到和歌山縣廣泛地區的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。