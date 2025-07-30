俄羅斯8.8強震！外媒盤點史上10大地震 這年引發大海嘯23萬人喪命

俄羅斯遠東地區今天稍早發生有史以來最強烈的地震之一，在日本與阿拉斯加等地引發海嘯，太平洋周邊地區民眾被告知保持警戒或前往高處避難。

這場規模8.8的強震引發海嘯警報，範圍包括夏威夷、北美洲、中美洲，並向南延伸至紐西蘭等太平洋島嶼，官方警告潛在的海嘯威脅將持續超過1天。

美聯社引述美國地質調查所（USGS）資料，列出10場歷來記錄到的最強烈地震（不含這次地震）：

1. 智利比歐比歐（Biobio）

1960年，規模9.5的強震襲擊智利中部地區，被稱為瓦迪維亞（Valdivia）大地震或智利大地震。這場史上最強烈的地震造成智利及其他地區超過1600人喪生，其中大多數是因地震引發的大規模海嘯所致，另有數千人受傷。

2. 美國阿拉斯加（Alaska）

1964年，規模9.2的強震震撼了阿拉斯加的威廉王子灣（Prince William Sound），且持續將近5分鐘。超過130人在這場美國史上最大地震及後續的海嘯中喪生。當時發生了大規模山崩與巨浪，引發嚴重水災。主震過後數週內發生數以千計的餘震。

3. 印尼蘇門答臘（Sumatra）

2004年，規模9.1的強震引發海嘯，侵襲了東南亞、南亞與東非，造成23萬人喪生。根據紀錄，光是印尼就有超過16萬7000人死亡。

4. 日本東北地區（Tohoku）

2011年，日本東北外海發生規模9.1強震，引發巨型海嘯襲擊福島核電廠，導致核電廠停電及冷卻系統失效，3座反應爐發生爐心熔毀。地震與海嘯共造成超過1萬8000人死亡，其中部分遺體至今未尋回。

5. 俄羅斯堪察加地區（Kamchatka）

1952年，規模9.0的地震造成嚴重破壞。儘管出現9.1公尺的巨浪襲擊夏威夷，但並未有死亡通報。

6. 智利比歐比歐

2010年，規模8.8的地震襲擊智利中部，首都聖地牙哥（Santiago）搖晃長達1分半鐘並引發海嘯，超過500人在這場災難中死亡。

7. 厄瓜多艾斯美拉達斯（Esmeraldas）

1906年，規模8.8的地震及其引發的海嘯造成約1500人死亡，影響範圍擴及中美洲沿岸、美國舊金山（San Francisco）及日本。

8. 美國阿拉斯加

1965年，規模8.7的地震襲擊阿拉斯加的拉特群島（Rat Islands），引發11公尺高的海嘯，造成一些輕微損害，包含建物與飛機跑道出現裂痕。

9. 中國西藏

1950年，規模8.6的強震造成至少780人死亡，數十個村莊被摧毀，包含至少1村莊滑入河流。當地也發生大規模山崩，令印度蘇班西里河（Subansiri River）堵塞，後來河水衝破堵住的河道，形成高7公尺的致命洪水。

10. 印尼蘇門答臘

2012年，規模8.6的地震襲擊蘇門答臘北部的西岸，雖然地震造成的損害不大，卻對引發2004年毀滅性海嘯的斷層增加了壓力。