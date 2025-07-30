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法屬群島示警4公尺巨浪恐來襲 俄羅斯堪察加解除海嘯警報

中央社／ 法屬玻里尼西亞巴比提／莫斯科／東京30日綜合外電報導
俄羅斯堪察加半島外海發生規模8.8強震後，南太平洋法屬馬貴斯群島當局指出，預計當地今天凌晨將會遭到4公尺高巨浪侵襲。 法新社
俄羅斯堪察加半島外海發生規模8.8強震後，南太平洋法屬馬貴斯群島當局指出，預計當地今天凌晨將會遭到4公尺高巨浪侵襲。 法新社

俄羅斯堪察加半島外海發生規模8.8強震後，南太平洋法屬馬貴斯群島當局指出，預計當地今天凌晨將會遭到4公尺高巨浪侵襲。

俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka Peninsula）外海今天上午發生規模8.8強震，促使太平洋沿岸部分地區撤離民眾並發布海嘯警報。

法新社報導，在強震發生超過11小時後，堪察加半島當局宣布，已經解除對當地發布的海嘯警報。

堪察加半島負責因應緊急狀況的官員勒貝迪夫（Sergei Lebedev）在社群媒體上宣布：「堪察加邊疆區親愛的居民和訪客們，我們來自緊急事務部的同事已經解除海嘯預警。」

與此同時，法蘭西共和國駐法屬玻里尼西亞高級專員公署在聲明中指出，馬貴斯群島（MarquesasIslands）當中的努庫希瓦島（Nuku Hiva）於當地時間凌晨1時左右預料將出現「1.1公尺到4公尺高」海浪，並表示預計瓦胡卡島（Ua-Huka）和希瓦瓦島（HivaOa）也會受到影響。

日本氣象廳今晚則將對範圍廣大地區發布的「海嘯警報」下調為「海嘯注意報」。

據氣象廳警報分級，「海嘯警報」為波高1公尺到3公尺間，「海嘯注意報」為0.2公尺到1公尺間。

地震 海嘯 強震 俄羅斯

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