俄羅斯8.8強震 海嘯來襲如何避難？美國國家氣象局建議一次看

俄羅斯遠東堪察加半島今晨發生規模8.8強震，美國西岸多地、阿拉斯加及日本等其他太平洋國家收到不同等級的海嘯警報。以下為海嘯來襲時，美國國家氣象局建議採取的行動。

●什麼是海嘯？

根據美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic andAtmospheric Administration）旗下國家海洋局（NationalOcean Service），海嘯是地震或海底火山噴發所造成的一連串巨浪。地震活動可能導致海水突然位移，形成強大海流與巨浪，巨浪愈靠近海岸，高度就愈高。

海嘯是由多道波浪組成，可能持續很長一段時間。第一道波浪不必然為最大規模，後續海浪的波高可能突然驟增。大海嘯可持續數日，例如日本已警告，堪察加半島（Kamchatka Peninsula）地震引發的海嘯或許會持續一日以上。

●海嘯如何預測？

根據美國國家氣象局（U.S. National WeatherService），海嘯無法精準預測。海嘯警報中心的預測，是奠基於引發海嘯的地震規模及其地點，並在偵測到海嘯發生後，用預測模型估算海嘯浪高、侵襲地點跟抵達時間。

國家海洋暨大氣總署使用深海測報海嘯系統（DART），並與更廣泛的國際網絡系統合作，透過測量海嘯波浪通過時的水壓變化，以即時偵測、衡量並通報大洋上發生的海嘯。

●海嘯警報發布時該怎麼辦？

根據美國國家氣象局，該國採用4級海嘯警報系統，嚴重程度從高至低分別為：警報（warning）、預警（advisory）、觀察（watch）及資訊聲明（information statement）。

民眾也應對海嘯引致的可見自然跡象有所警覺，包括海裡傳來巨響、水位突然升高或降低、水位忽然自岸邊後退等。

「海嘯警報」（tsunami warning）是最高級警報，國家氣象局說明它的意思是：「採取行動，危險！預計或正在發生恐造成大範圍淹水的海嘯。危險的海岸洪災和強大海流可能出現，或許會在第一波抵達後持續好幾個小時或數日。」

如果發布海嘯警報，相關當局建議民眾立刻撤離，前往高地及盡可能內陸的地方，至少為海拔30公尺處或距離海岸1.6公里的內陸，並遵循地方當局指示。

國家氣象局提醒，儘管民眾應該前往高處，大部分高樓並非建來抵擋海嘯衝擊。不過若無其他可行選項，部分堅固高層建築的高樓層或許能提供一些保護。

美國國土安全部的Ready.gov網站建議，發布海嘯警報時，如果你正在海上乘船，你應該出海至深度達安全程度的水域；如果你位於海港，你應該離開船舶並移動到安全的陸地區域。

對於太平洋及加勒比海的國際夥伴，美國只會發布海嘯威脅（tsunami threat）的通知而非警報。根據國家氣象局，海嘯威脅訊息會概述海嘯對民眾、建物和生態系的影響，然後由各國自行決定發布何種警報。