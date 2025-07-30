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俄羅斯8.8強震…日本氣象廳下調「這地區」海嘯警報 北部暫不變
俄羅斯遠東堪察加半島外海30日發生規模8.8地震。法新社報導，日本氣象廳網站當天晚間顯示，對茨城縣到和歌山縣廣泛地區的「海嘯警報」已下調至「海嘯注意報」，但北部沿岸的海嘯警報暫未調整。
據日本氣象廳的警報分級，「海嘯注意報」為海嘯高度低於1公尺；「海嘯警報」為1公尺到3公尺間。
美國地質調查所指出，這次地震發生在近台灣時間30日上午7時25分。俄羅斯科學院地球物理研究部門說，這是堪察加地區自1952年來遭遇的最強地震。
日本氣象廳在台灣時間上午8時40分後，就對北海道太平洋沿岸東部至青森縣太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣、千葉縣99里外房、相模灣三浦半島、靜岡縣、和歌山縣等廣泛太平洋沿岸地區發布海嘯警報。
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