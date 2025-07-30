俄羅斯8.8強震…洛杉磯海浪數分鐘低潮轉高潮 加州出現1公尺高浪頭

俄羅斯堪察加半島近海29日發生規模8.8強震，環太平洋地區發布海嘯警報，加州北部沿海地帶已觀察到1公尺高浪頭。

據美國國家海嘯預警中心首次測量結果，海嘯首先抵達的加州北部競技場灣出現0.9公尺海浪，加州蒙特瑞（Monterey）浪高0.42公尺，加州北部新月城浪高達1.09公尺。

洛杉磯氣象單位說，聖路易斯港出現「快速且具破壞性海浪，數分鐘內就由低潮轉為高潮」，呼籲民眾避免前往該處。

目前夏威夷官員已降低海嘯警報級別，警告可能會出現強烈海浪或洋流，但已不會發生大型海嘯，並通知居民可返家，但應留意安全。美國西部包括華盛頓州、俄勒岡州及阿拉斯加州均處於戒備狀態，接下來數小時內可能出現海浪。

加拿大最西部省分不列顛哥倫比亞省也發布海嘯警報，建議居民避開海邊，等候官方進一步指示。

海嘯也威脅南美洲國家哥倫比亞，該國災害風險管理部門表示，已通知東岸的喬科省（Chocó ）與納里尼奧（Nariño）居民撤離海灘與沿海地區，前往地勢較高處。