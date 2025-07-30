民眾可返家！夏威夷海嘯警報也降級 預料已無「大型海嘯侵襲」
俄羅斯堪察加半島外海30日發生規模8.8地震。英國廣播公司（BBC）報導，總部在美國夏威夷檀香山市的太平洋海嘯警報中心說，對夏威夷的海嘯警報已降至預警（advisory）等級。這代表仍有可能出現強浪、強勁海流和輕度淹水，但預料不會有大型海嘯侵襲。
夏威夷州緊急事故管理局主管羅根說，撤離的民眾可以返回家園。當地民眾仍被建議要低速、小心駕駛，並注意若干地區的淹水狀況。
美國屬地關島、北馬里亞納群島的後續海嘯警報也已修改，太平洋海嘯警報中心取消對這些地方的預警，表示關島、羅塔島、蒂尼安島、塞班島已無進一步海嘯威脅。
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