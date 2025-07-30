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俄羅斯8.8強震 氣象署下午5時解除「海嘯警報」蘭嶼測得最高12公分
俄羅斯堪察加半島東部外海今早發生規模8.8強震，中央氣象署在上午11時40分發布海嘯警報。氣象署稍早指出，根據潮位站觀測，海嘯波浪已經陸續抵達沿岸，經研判海嘯的威脅解除，因此在下午5時10分解除海嘯警報。
<潮位站觀測資訊>
台東成功 07/30 17:00 7公分
蘭嶼 07/30 16:09 12公分
小琉球 07/30 16:40 7公分
屏東東港 07/30 15:06 7公分
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