海嘯警報解除時間待觀察 蘇澳波高9公分最顯著

受到俄羅斯外海地震影響，氣象署今天發布海嘯警報。地震中心主任吳健富表示，觀測此次海嘯事件，波高最高不超過10公分，以宜蘭蘇澳9公分最顯著；海嘯警報解除時間待觀察。

中央氣象署地震測報中心今天表示，俄羅斯外海發生規模8.7地震引發海嘯，於上午11時40分發布海嘯警報，預估午後台灣東南、西南沿海地區海嘯波高約0.3至1公尺，其餘地區則低於0.3公尺。

地震測報中心主任吳健富下午在記者會中表示，此次透過災防告警細胞廣播服務（PWS）所發出的海嘯警報，僅針對可能受到海嘯威脅的沿海鄉鎮市區（包含離島）進行推播，以精準將警報訊息送達真正需要避難的地區民眾，有效提升整體防災應變效能。

吳健富解釋，海嘯波形成大多因為地震，造成海水面抖動，海嘯波往四面八方傳遞，傳遞速度與海床深度有關，海床愈深、傳遞速度愈快，而海床深淺造成波速不同，讓後波趕上前波造成海嘯。

吳健富說明，深海5000公尺海嘯波可達每小時800公里、相當於噴射機的速度；水深500公尺波速等同新幹線，時速250公里、波高約2公尺；水深100公尺波速等同高速公路汽車，時速100公里、波高約3公尺；水深10公尺波速類似短跑選手，時速36公里、波高可達9公尺。

吳健富指出，海床要由深到淺才會讓海嘯波有堆高效果，台灣東半部因為板塊擠壓，海底地形大致上都是懸崖峭壁，因此不容易讓海嘯堆高；反之在台灣的西南部海底地形由深到淺，有堆高效果。

吳健富表示，目前最後一波海嘯波資訊是在下午1時45分，東半部幾乎沒有太大變化；台東成功、蘭嶼約有1至2公分堆高效果，宜蘭蘇澳則觀測到接近9公分的海嘯波。

至於西南部，吳健富說，高雄觀測到約1至2公分的海嘯波，屏東東港約1公分，因此從實際觀測結果，這次海嘯影響都不高於10公分。

吳健富指出，根據下午3時27分太平洋海嘯警報中心傳來的海嘯通報，台灣仍在海嘯警戒區域，將結合觀測結果，決定何時解除海嘯警報。