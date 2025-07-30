快訊

已請假2個月！葉丙成涉洩性平案學生個資 調查再延至8月22日

俄羅斯8.8強震…氣象署下午5時解除海嘯警報 「這一地」測浪達12公分

歷史陰影籠罩…俄羅斯世紀強震「海嘯淹沒小鎮」 73年前也曾釀千人死

聯合新聞網／ 綜合報導
俄羅斯堪察加半島外海30日上午發生規模8.8的強烈地震，當地港口小鎮北庫里爾斯克部分地區遭海水淹沒。圖／歐新社
俄羅斯堪察加半島外海30日上午發生規模8.8的強烈地震，當地港口小鎮北庫里爾斯克部分地區遭海水淹沒。圖／歐新社

俄羅斯堪察加半島外海30日上午發生規模8.8的強烈地震，為當地自1952年以來最強震之一，並引發大規模海嘯警報。當地港口小鎮北庫里爾斯克（Severo-Kurilsk）部分地區遭海水淹沒，當局宣布進入緊急狀態，居民已全數疏散。

我國中央氣象署表示，該地區自1900年以來，共發生133次規模7以上地震，最大為1952年規模9地震，曾引發高達12公尺海嘯。根據俄國塔斯社報導，薩哈林州州長利馬連科（Valery Limarenko）指出，地震發生後不久，海浪便衝上北庫里爾斯克沿岸，多處設施受損。地方緊急單位進行全面戒備與救援，目前暫無人員傷亡報告，但包含魚類加工廠等沿海設施已出現淹沒災情。

堪察加首府還傳出停電、手機訊號中斷，部分建築受損。社群媒體影片顯示，震動當時居民倉皇逃出屋外，家具倒塌、商店物品散落一地，甚至有幼兒園建築牆面坍塌，所幸並無孩童受困。這起強震也引發一連串太平洋沿岸地區的海嘯警報，警戒區域包括日本、美國西岸、夏威夷等地。

編輯推薦

值得注意的是，地震發生後，有不少人聯想到73年前同地區發生的歷史性災難。據了解，1952年11月，堪察加半島曾發生規模9.0強震，並引發橫跨整個太平洋的海嘯。當時北庫里爾斯克遭遇毀滅性重創，據官方統計，約6,000名居民中有2,336人喪生，災後整座小鎮被遷至內陸高地重建。

當年慘劇主因之一，在於居民缺乏海嘯防災觀念。部分居民雖在第一波海浪後成功逃生，卻在返家途中遭第二波海浪吞噬，造成嚴重死傷。該事件也促成了日後全球建立海嘯預警體系的重要契機。

另外，俄羅斯地方地震監測機構指出，此次規模8.8強震，未來恐引發規模達7.5的餘震，引起許多民眾關注。

地震 海嘯 俄羅斯

延伸閱讀

為躲海嘯避難途中喪命 日本58歲婦女「開車墜崖」頭部重創身亡

俄羅斯8.8強震！蘇澳現9公分海嘯波 氣象署：警報尚未解除

俄羅斯8.8強震 為何海嘯先到台東、北部卻比較晚？氣象粉專解釋了

影／數十年來最強！俄羅斯堪察加外海8.8強震 幼兒園部分牆壁坍塌

相關新聞

為躲海嘯避難途中喪命 日本58歲婦女「開車墜崖」頭部重創身亡

日本朝日電視台和富士新聞網（FNN）30日報導，一名58歲婦女當天在海嘯警報發布後試圖撤離時，車輛墜落路邊懸崖下身亡。

俄羅斯8.8強震！蘇澳現9公分海嘯波 氣象署：警報尚未解除

今天上午7時25分俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8強震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富下午表示，在宜蘭蘇澳觀測到9公分海嘯波...

俄羅斯8.8強震 為何海嘯先到台東、北部卻比較晚？氣象粉專解釋了

今天上午7時25分俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8強震，中央氣象署原本發布海嘯警訊，已於上午11時40分發布海嘯警...

住11年首次聽到！俄羅斯8.8強震 夏威夷海嘯警報響「逃難車潮擠爆大街」

俄羅斯堪察加半島外海發生規模8.8強震，引發太平洋周邊多國高度警戒。日本、美國皆發布海嘯警報，當局預估部分沿海地區可...

民眾可返家！夏威夷海嘯警報也降級 預料已無「大型海嘯侵襲」

俄羅斯堪察加半島外海30日發生規模8.8地震。英國廣播公司（BBC）報導，總部在美國夏威夷檀香山市的太平洋海嘯警報中心說...

俄羅斯8.8強震 氣象署下午5時解除「海嘯警報」蘭嶼測得最高12公分

俄羅斯堪察加半島東部外海今早發生規模8.8強震，中央氣象署在上午11時40分發布海嘯警報。氣象署稍早指出，根據潮位站觀測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。