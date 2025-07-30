歷史陰影籠罩…俄羅斯世紀強震「海嘯淹沒小鎮」 73年前也曾釀千人死

俄羅斯堪察加半島外海30日上午發生規模8.8的強烈地震，為當地自1952年以來最強震之一，並引發大規模海嘯警報。當地港口小鎮北庫里爾斯克（Severo-Kurilsk）部分地區遭海水淹沒，當局宣布進入緊急狀態，居民已全數疏散。

我國中央氣象署表示，該地區自1900年以來，共發生133次規模7以上地震，最大為1952年規模9地震，曾引發高達12公尺海嘯。根據俄國塔斯社報導，薩哈林州州長利馬連科（Valery Limarenko）指出，地震發生後不久，海浪便衝上北庫里爾斯克沿岸，多處設施受損。地方緊急單位進行全面戒備與救援，目前暫無人員傷亡報告，但包含魚類加工廠等沿海設施已出現淹沒災情。

堪察加首府還傳出停電、手機訊號中斷，部分建築受損。社群媒體影片顯示，震動當時居民倉皇逃出屋外，家具倒塌、商店物品散落一地，甚至有幼兒園建築牆面坍塌，所幸並無孩童受困。這起強震也引發一連串太平洋沿岸地區的海嘯警報，警戒區域包括日本、美國西岸、夏威夷等地。

值得注意的是，地震發生後，有不少人聯想到73年前同地區發生的歷史性災難。據了解，1952年11月，堪察加半島曾發生規模9.0強震，並引發橫跨整個太平洋的海嘯。當時北庫里爾斯克遭遇毀滅性重創，據官方統計，約6,000名居民中有2,336人喪生，災後整座小鎮被遷至內陸高地重建。

當年慘劇主因之一，在於居民缺乏海嘯防災觀念。部分居民雖在第一波海浪後成功逃生，卻在返家途中遭第二波海浪吞噬，造成嚴重死傷。該事件也促成了日後全球建立海嘯預警體系的重要契機。

另外，俄羅斯地方地震監測機構指出，此次規模8.8強震，未來恐引發規模達7.5的餘震，引起許多民眾關注。