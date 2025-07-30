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俄羅斯8.8強震…氣象署下午5時解除海嘯警報 「這一地」測浪達12公分

俄8.8強震引發日本「海嘯警報」海面高水位持續逾1天 恐測得更高海嘯

中央社／ 東京30日綜合外電報導
俄羅斯遠東地區外海今天發生強震後，日本針對靠太平洋沿海為主的地區發布海嘯警報，氣象廳下午表示，「估計海嘯的高水位狀態將持續1天以上。」 法新社
俄羅斯遠東地區外海今天發生強震後，日本針對靠太平洋沿海為主的地區發布海嘯警報，氣象廳下午表示，「估計海嘯的高水位狀態將持續1天以上。」 法新社

俄羅斯遠東地區外海今天發生強震後，日本針對靠太平洋沿海為主的地區發布海嘯警報，氣象廳下午表示，「估計海嘯的高水位狀態將持續1天以上。」

俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka Peninsula）外海今天上午發生推估規模8.8強震，引發海嘯警報。日本氣象聽已針對太平洋沿岸廣大地區發布海嘯警報，範圍擴及北海道到和歌山縣沿岸，四國與九州地區沿岸等地也接獲海嘯注意報。

日本TBS電視台報導，氣象廳地震海嘯對策企劃官清本真司，在今天下午舉辦的記者會表示，「每道波浪都相當長，一道波浪的週期約為一小時，因此會長時間觀測到海嘯現象，研判海嘯的高水位狀態至少會持續一天以上。」

日本多地已經觀測到高度不等的海嘯，清本真司就此表示，「目前無法判斷海嘯之後會更高或減弱。而未來可能會觀測到更高的海嘯」。

氣象廳指出，堪察加半島過去發生地震並引發海嘯時，高度最高的海嘯耗時約9小時抵達日本。

「讀賣新聞」報導，根據氣象廳觀測，岩手縣久慈港今天已觀測到1.3公尺高的海嘯；東京都八丈島與北海道根室市也分別測得80公分高的海嘯。

氣象廳表示，海嘯可能會一波波地反覆來襲，呼籲民眾持續在高處避難。

截至今天下午4時（台北時間下午3時），日本其他測得高度逾60公分海嘯的地區包含，宮城縣石卷港70公分、北海道濱中町60公分、福島縣相馬市60公分、茨城縣大洗町60公分。

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