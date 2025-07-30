俄羅斯8.8強震…海嘯警報打亂美西與夏威夷空中交通 航班轉降

俄羅斯東部外海發生規模8.8強震後，已經針對太平洋各地發布海嘯警報，美國西岸與夏威夷空中交通所受干擾有持續加劇趨勢。

美國有線電視新聞網（CNN）根據航班追蹤網站FlightRadar24報導，飛往檀香山市（Honolulu）的航班受到這起地震干擾，被影響的機場傳出班機轉降、誤點，甚至取消。

追蹤數據顯示，許多航空公司從洛杉磯（LosAngeles）、溫哥華（Vancouver）、舊金山（SanFrancisco）與聖地牙哥（San Diego）前往檀香山的航班今天深夜紛紛折返。

夏威夷航空公司（Hawaiian Airlines）與阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）目前暫停前往夏威夷的航班，部分航班中途轉降。航空公司提醒乘客前往機場前確認航班動態。

兩家航空司發布聲明表示：「夏威夷航空、阿拉斯加航空暫停前往夏威夷群島的班機。安全起見，正在前往夏威夷途中的航班根據需要折返美國本土或轉降。我們將與政府機構監控機場情況，營運可能受到影響。乘客調整旅行計畫可以豁免改票手續費。」