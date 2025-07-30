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俄羅斯8.8強震…氣象署下午5時解除海嘯警報 「這一地」測浪達12公分

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俄8.8強震撼動多國！1952年曾發生規模9地震 掀起「12公尺災害海嘯」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
俄羅斯堪察加半島東部外海今上午7時25分發生規模8.8強震，引發海嘯警報和疏散命令，多個地區被洪水淹沒。 歐新社
俄羅斯堪察加半島東部外海今上午7時25分發生規模8.8強震，引發海嘯警報和疏散命令，多個地區被洪水淹沒。 歐新社

俄羅斯堪察加半島東部外海今上午7時25分發生規模8.8強震，中央氣象署表示，該地區自1900年以來，共發生133次規模7以上地震，最大為1952年規模9地震，曾引發高達12公尺海嘯

氣象署指出，此次地震發生原因為太平洋板塊向西北隱沒至鄂霍次克微板塊，屬於典型隱沒帶地震。歷史資料顯示，該區自1900年以來共發生133次規模7以上地震，當中有12次超過規模8，最大為1952年規模9.0地震，曾引發高達12公尺的災害性海嘯。

氣象署表示，此次震央雖位於氣象署監測範圍之外，但透過接收太平洋海嘯警報中心（PTWC）資訊，搭配氣象署數值模擬系統進行研判後，分階段已依序於上午7時38分發布「海嘯消息」、8時23分發布「海嘯消息」、9時12分發布「海嘯警訊」、11時40分發布「海嘯警報」。

氣象署指出，根據預估，海嘯波自今下午1時18分起陸續抵達台灣沿海地區。以氣象署劃設的台澎金馬沿海海嘯警戒分區來看，東南與西南沿海地區預估波高達0.3至1公尺，其餘地區則低於0.3公尺。

氣象署表示，為提升災防訊息效能，並避免不必要恐慌，此次透過災防告警細胞廣播服務（PWS）所發出的「海嘯警報」，僅針對可能受到海嘯威脅的沿海鄉鎮市區（包含離島）進行推播，以精準將警報訊息送達真正需要避難的地區民眾，落實「精準告警、不擾民」的原則。

日本共同社新聞直升機7月30日在和歌山縣白濱岸邊拍攝的畫面，當地海水浴場因海嘯警報空無一人。路透
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地震 海嘯 俄羅斯 氣象署

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