俄羅斯8.8強震！蘇澳現9公分海嘯波 氣象署：警報尚未解除

今天上午7時25分俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8強震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富下午表示，在宜蘭蘇澳觀測到9公分海嘯波，台東蘭嶼、成功及高雄有約1至2公分，太平洋海嘯中心仍將台灣列在海嘯警戒區域，將結合觀測結果決定何時解除海嘯警報。

中央氣象署原本發布海嘯警訊，已於上午11時40分發布海嘯警報，氣象署說，頃獲太平洋海嘯警報中心通報，經氣象署研判，該地震所引發海嘯預計約於下午1時18分開始影響台灣，特此發布海嘯警報，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範，注意海浪突然湧升所造成的危害。

吳健富指出，海嘯波形成大部分是因為大規模地震，且位於淺海位置，造成海水面抖動，波往四面八方傳遞，海床愈深速度越快，由深到淺的變化，前面的波跑得慢後面跑得快就會波浪堆高形成海嘯。

他說，海床深度達5000公尺的速度為每小時800公里，等同於噴射機，海嘯波高1公尺；深度500公尺的速度約每小時250公里，相似於新幹線，海嘯波可達2公尺高；往陸地延伸後，深度100公尺的速度為每小時100公里，相當於高速公路汽車，波高約3公尺；深度10公尺的時速約36公里，等同於短跑選手，海嘯波可達9公尺高。

以台灣地區來看，吳健富表示，台灣東部因為板塊擠壓都是懸崖峭壁，不容易造成海嘯堆高；西南部及東北部海床地形由深到淺容易堆高形成海嘯，例如海水浴場、港口及河流出海口等，1867年基隆曾有海嘯紀錄，西南部也曾有海嘯紀錄。

吳健富指出，海嘯波今天抵達台灣最慢的時間點為下午1時45分，根據觀測結果，花蓮潮位站波高接近0，台東蘭嶼及成功約1至2公分；東北部的蘇澳則有接近9公分，西南部的高雄約1至2公分，東港1公分，小琉球接近0公分，全部都不高於10公分。

吳健富表示，太平洋海嘯中心下午3時27分指出，台灣仍在海嘯警戒區域，氣象署會結合觀測結果決定何時解除海嘯警報。

吳健富指出，氣象署早上11時40分針對6個沿海發布國家級警報跟海嘯警報，山區及都會區沒收到是因為離警戒區較遠，屬正常現象。