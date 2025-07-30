為躲海嘯避難途中喪命 日本58歲婦女「開車墜崖」頭部重創身亡

日本朝日電視台和富士新聞網（FNN）30日報導，一名58歲婦女當天在海嘯警報發布後試圖撤離時，車輛墜落路邊懸崖下身亡。

當地警方表示，30日上午10時（台灣時間同日上午9時）許，一輛汽車在三重縣熊野市甫母町的道路路邊墜落約20公尺高的懸崖。駕駛該車輛的婦女頭部等部位嚴重受創送醫，但約3小時後不幸死亡。

該事故發生前，死者曾透過通訊軟體LINE向家人說「我要把車停在避難場所」，據信她可能是在海嘯警報發布後，試圖將車輛撤離到地勢較高的避難場所，卻在駕駛時誤墜懸崖。

報導說，事發現場附近的道路似乎沒有護欄。當地警方目前正詳細調查該事故原因。

南華早報報導，截至30日下午，日本已有超過220個市鎮收到疏散警告，呼籲近200萬人從沿海地區撤離到地勢較高的地方。日本氣象廳表示，如果等到看見海嘯才撤離，就為時已晚。