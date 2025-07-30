快訊

沒有腦水腫或昏迷…沈玉琳爆肝炎送加護病房 三軍總醫院發聲

確定了！國民黨公布主席選舉辦法 9月領表、10月18投票

俄羅斯8.8強震 為何海嘯先到台東、北部卻比較晚？氣象粉專解釋了

為躲海嘯避難途中喪命 日本58歲婦女「開車墜崖」頭部重創身亡

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
日本共同社新聞直升機7月30日在和歌山縣白濱岸邊拍攝的畫面，當地海水浴場因海嘯警報空無一人。路透
日本共同社新聞直升機7月30日在和歌山縣白濱岸邊拍攝的畫面，當地海水浴場因海嘯警報空無一人。路透

日本朝日電視台和富士新聞網（FNN）30日報導，一名58歲婦女當天在海嘯警報發布後試圖撤離時，車輛墜落路邊懸崖下身亡。

當地警方表示，30日上午10時（台灣時間同日上午9時）許，一輛汽車在三重縣熊野市甫母町的道路路邊墜落約20公尺高的懸崖。駕駛該車輛的婦女頭部等部位嚴重受創送醫，但約3小時後不幸死亡

該事故發生前，死者曾透過通訊軟體LINE向家人說「我要把車停在避難場所」，據信她可能是在海嘯警報發布後，試圖將車輛撤離到地勢較高的避難場所，卻在駕駛時誤墜懸崖。

報導說，事發現場附近的道路似乎沒有護欄。當地警方目前正詳細調查該事故原因。

南華早報報導，截至30日下午，日本已有超過220個市鎮收到疏散警告，呼籲近200萬人從沿海地區撤離到地勢較高的地方。日本氣象廳表示，如果等到看見海嘯才撤離，就為時已晚。

地震 海嘯 日本 死亡 俄羅斯

延伸閱讀

影／俄羅斯8.8強震…氣象署發布海嘯警報 基隆潮境突掀兩大長浪

台灣沿海海嘯警報 台南、高雄、屏東無明顯巨浪

日本逾190萬人獲撤離指示 1.3公尺高海嘯抵岩手

俄羅斯8.8強震 為何海嘯先到台東、北部卻比較晚？氣象粉專解釋了

相關新聞

疑開車躲海嘯喪命！日本三重縣傳58歲婦女墜崖、頭部重創身亡

日本朝日電視台和富士新聞網（FNN）30日報導，一名58歲婦女當天在海嘯警報發布後試圖撤離時，車輛墜落路邊懸崖下身亡。

住11年首次聽到！俄羅斯8.8強震 夏威夷海嘯警報響「逃難車潮擠爆大街」

俄羅斯堪察加半島外海發生規模8.8強震，引發太平洋周邊多國高度警戒。日本、美國皆發布海嘯警報，當局預估部分沿海地區可...

影／俄羅斯8.8強震…氣象署發布海嘯警報 基隆潮境突掀兩大長浪

今天上午7時25分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8強烈地震，中央氣象署發布海嘯警報，下午1時41分影響北部沿海地...

旅日遇「海嘯警報」大響！屏東星空大使避難全記錄 1景象讓他震驚

屏東縣星空大使施世治他與妻子在日本自由行，今上午9時40分原本悠閒吃早餐，手機突然響起沒有聽過的警報聲，隨即跳出「海嘯警...

俄羅斯8.8強震 為何海嘯先到台東、北部卻比較晚？氣象粉專解釋了

今天上午7時25分俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8強震，中央氣象署原本發布海嘯警訊，已於上午11時40分發布海嘯警...

海嘯有多可怕？ 氣象署曝「一公尺高」致命風險100％

幾十公分高的海嘯不會造成傷害？事實恰恰相反。中央氣象署曾指出，一公尺高的海嘯其致命風險恐達100％，而即便僅有數十公分，也可能危及性命。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。