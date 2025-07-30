旅日遇「海嘯警報」大響！屏東星空大使避難全記錄 1景象讓他震驚

屏東縣星空大使施世治他與妻子在日本自由行，今上午9時40分原本悠閒吃早餐，手機突然響起沒有聽過的警報聲，隨即跳出「海嘯警報」。夫妻倆後來在民宿主人帶領下，走到附近避難所，過程中大家有秩序的移動，也讓他思考防災演練，不只有在機關學校演練，真正以住民跟社區資源結合，才是真實有效的避難演練。

施世治是國小退休校長，他跟太太正在日本自由行，今天在日本神奈川相模灣，他說，今上午9時40分，坐在桌前悠閒用早餐，手機突然有種沒聽過的警報聲響起，看手機訊息竟然是海嘯警報，接著窗外響起影片裡聽過的長鳴聲，他趕緊跟妻子說，「要準備避難了！」然後開始準備逃難背包，放了行動電源、水壺、外套、護照與錢包。

施世治說，但窗外沒有人車移動的聲音，「一度以為我自己窮緊張」，過了幾分鐘，民宿主人從樓上下來，用手機翻譯告訴他們，還沒有避難需要，不要緊張，他放下緊張繼續吃早餐，又過了幾分鐘，民宿主人又下來說，「電視新聞要大家立即避難，要我們做準備，五分鐘之後出發」。

「我們位在神奈川縣的相模灣附近」，施世治說，海嘯警報大約11時會有3公尺海嘯到達，時間不會很急迫，有充足時間準備，趕緊胡亂吃完早餐，帶了避難的東西，跟著民宿主人前往避難所。

施世治說，民宿主人跟他們說，來這裡8年，第一次遇到。走路約五分鐘就抵達避難所，抵達時已有一些居民到避難所的2樓，後來陸陸續續有更多人進入，「整個過程沒有慌亂，大家有序的移動」，各自找舒服的地方坐下，然後安靜等海嘯警報解除。

在避難所待了近兩個小時，施世治說，警報解除前都不能離開，民宿主人一直在旁邊陪伴，還跟他們致歉，旅程中造成困擾，警報解除前也會有警報響起。

施世治觀察，避難所是由寬40公分的鋼製方柱為基礎，搭配40公分H型鋼的三層建物，有一個避難物品的儲備倉庫，裡面有隔簾可做臨時住所，每樓層都是空曠平坦，以利容納更多避難災民，民宿的手冊資料有避難指引，附近居民有秩序往這裡移動，感受到日本在這方面的用心，這一點值得學習。

「防災演練不是只有在機關學校裡演練，真正以住民跟社區資源結合，才是真實有效的避難演練」，施世治說，應該要好好內化，他在附近散步時也觀察到，路邊有海嘯高度影響的標示。