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俄羅斯8.8強震 為何海嘯先到台東、北部卻比較晚？氣象粉專解釋了

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影／俄羅斯8.8強震…氣象署發布海嘯警報 基隆潮境突掀兩大長浪

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海嘯到達這瞬間？基隆潮境下午1時46分突掀2大長浪。記者游明煌／翻攝
海嘯到達這瞬間？基隆潮境下午1時46分突掀2大長浪。記者游明煌／翻攝

今天上午7時25分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8強烈地震，中央氣象署發布海嘯警報，下午1時41分影響北部沿海地區。基隆潮境海域在下午1時46分時突然有二個大長浪襲至，這時間前後都沒有其他長浪，懷疑就是到達的海嘯。

基隆市政府比照颱風警報、長浪警報模式，預防性封閉大武崙沙灘、海興游泳池、潮境公園等，並派人勸導民眾離開。

中央氣象署今天上午11時40分發布史上第三次的海嘯警報，經氣象署研判，該地震所引發海嘯預計約於下午1時18分開始影響台灣，下午1時41分影響北部沿海地區。

市府相關人員在潮境公園勸離民眾，並從下午1點多就開始觀察海面的風浪變化，直到下午1時41分前約1個多小時，都沒有發長浪，但到下午1時46分時突然有二個大長浪襲至，之後半小時也都沒再有長浪，懷疑1時46分時突然出現的這二個大長浪就是海嘯，浪高小於60公分。

當時在岸上有人大喊「下午1時46分風浪變超大」，但後來風浪又變小了，只有這一瞬間變很大，「按時間研判，這長浪可能就是海嘯了。」

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