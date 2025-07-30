住11年首次聽到！俄羅斯8.8強震 夏威夷海嘯警報響「逃難車潮擠爆大街」

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聯合新聞網／ 綜合報導
俄羅斯堪察加半島外海發生規模8.8強震，引發太平洋周邊多國高度警戒。夏威夷也發布海嘯警報，當地居民紛紛避難，造成交通壅塞。圖／法新社
俄羅斯堪察加半島外海發生規模8.8強震，引發太平洋周邊多國高度警戒。夏威夷也發布海嘯警報，當地居民紛紛避難，造成交通壅塞。圖／法新社

俄羅斯堪察加半島外海發生規模8.8強震，引發太平洋周邊多國高度警戒。日本美國皆發布海嘯警報，當局預估部分沿海地區可能出現1至3公尺高的海浪，包括阿拉斯加與夏威夷都進入防災狀態。據外媒「印度時報」報導，夏威夷茂宜島居民更罕見聽見海嘯警報聲大作，不少人坦言「這輩子第一次聽到」，引發民眾高度緊張。

茂宜島居民、同時也是金融公司Phinance Technologies創辦人愛德華（Edward Dowd），拍下當時警報響起的瞬間，警鈴聲在平靜的島嶼風景中迴盪，影片畫面隨即在社群平台瘋傳。他驚訝寫下，「住在茂宜島11年了，這是我第一次聽到正式的海嘯警報」。

社群平台上網友紛紛湧入留言，不少人焦急提醒他「快往高處逃」、「注意安全」，影片也在短時間內引起全球網友熱議，再次喚起外界對地震與海嘯防災體系的重視。

還有網友目睹夏威夷檀香山民眾開車緊急避難的畫面，原PO表示，海嘯警報發布後，許多民眾紛紛開車前往地勢較高的地方。從原PO的影片中，可見路上車流量大，壅塞嚴重。影片一曝光，引起不少網友討論，「檀香山的交通幾乎陷入癱瘓」、「希望大家都能平安」、「感覺可以往高樓爬」。

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