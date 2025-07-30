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俄羅斯8.8強震 為何海嘯先到台東、北部卻比較晚？氣象粉專解釋了

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俄羅斯8.8強震 為何海嘯先到台東、北部卻比較晚？氣象粉專解釋了

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.7強烈地震，中央氣象署發布海嘯警訊，該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣。 歐新社
俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.7強烈地震，中央氣象署發布海嘯警訊，該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣。 歐新社

今天上午7時25分俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8強震，中央氣象署原本發布海嘯警訊，已於上午11時40分發布海嘯警報，氣象署說，頃獲太平洋海嘯警報中心通報，經氣象署研判，該地震所引發海嘯預計約於下午1時18分開始影響台灣，特此發布海嘯警報，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範，注意海浪突然湧升所造成的危害。

海嘯預估資訊：北部沿海地區，13:41，小於0.3公尺。東北沿海地區，13:24，小於0.3公尺。東部沿海地區，13:18，小於0.3公尺。東南沿海地區，13:19，0.3至1公尺。西南沿海地區，13:31，0.3至1公尺。海峽沿海地區，13:45，小於0.3公尺。

為什麼海嘯會先到台東、北部卻比較晚？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，因為海嘯在深水區傳播比較快，台東外海是深水海盆，所以海嘯會先到；而北部外海是大陸棚（淺水區），傳播速度比較慢，最後才會被影響。

至於西南部沿海預測的海嘯比較高？「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，海嘯進入淺水區時會減速，同時動能會轉換成位能，也就是波高會變大。海嘯繞過恆春半島後進入西南部沿海，波高就會被放大；反觀花東沿海是深海直落型的地形，海嘯波來不及增高就直接撞上岸了，所以才會看到西南部的預測海嘯高度比較高。

俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.7強烈地震，中央氣象署發布海嘯警訊，該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣。圖／取自中央氣象署網站
俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.7強烈地震，中央氣象署發布海嘯警訊，該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣。圖／取自中央氣象署網站

地震 海嘯 俄羅斯 氣象署

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