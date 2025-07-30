俄遠東外海地震1952年來最強 恐引發規模7.5餘震

俄羅斯地方地震監測機構表示，遠東地區沿岸外海今天凌晨發生的規模8.8地震，是堪察加地區自1952年來威力最強的地震，可能引發規模達7.5的餘震。

法新社報導，堪察加地區（Kamchatka）地球物理服務單位在通訊應用程式Telegram上寫道：「堪察加地震帶剛剛發生自1952年以來威力最強的地震…有鑒於這起地震的規模，應可預期將出現規模高達7.5的強烈餘震。」

根據美國地質調查所（US Geological Survey），這起規模8.8的地震與2010年智利比奧比奧（Biobio）地震和1906年厄瓜多艾斯美拉達斯（Esmeraldas）地震並列為史上第6強大的地震。

俄羅斯北部千島群島（Kuril Islands）地區市長奧維斯揚尼科夫（Alexander Ovsyannikov）今天說，海嘯引發洪水並沖走建築物後，當地「所有人」都已疏散到安全地方。

奧維斯揚尼科夫在與官員召開危機會議時表示：「所有人都疏散了。我們有足夠時間，整整一個小時。所以所有人都撤離了，所有人都撤到海嘯安全區。」