日本逾190萬人獲撤離指示 1.3公尺高海嘯抵岩手

日本今天上午起針對太平洋沿岸為主地區發布海嘯警報或海嘯注意報。岩手縣久慈港今天下午觀測到1.3公尺高海嘯，日本多處沿岸也已測得10公分到60公分不等高度的海嘯。

俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka Peninsula）外海今天上午發生規模8.8強震，引發海嘯警報。日本氣象聽已針對太平洋沿岸廣大地區發布海嘯警報，範圍擴及北海道到和歌山縣沿岸，四國與九州地區沿岸等地也接獲海嘯注意報。

朝日電視台報導，總務省消防廳指出，今天中午12時30分（台北時間11時30分），北海道浦河町已針對當地4982個家庭、總共1萬463人，發布警戒等級最高的「緊急安全確保」，指示民眾立刻避難。

另外，北海道至沖繩縣以太平洋沿岸為主的區域有92萬2166個家戶，總計190萬5596人已接獲警戒程度次高的「避難指示」，範圍橫跨21個地區，共207個市町村（類似鄉鎮村）。

日本放送協會（NHK）報導，根據氣象廳下午2時58分的數據，岩手縣久慈港今天下午1時52分（台北時間中午12時52分）測得1.3公尺高的海嘯。久慈港與北海道濱中町稍早觀測到高度60公分的海嘯。

宮城縣石卷港、北海道襟裳町與根室市、北海道廣尾町十勝港、福島縣相馬港、青森縣八戶港、東京都管轄的八丈島，已經相繼觀測到50公分高海嘯。

觀測到40公分高海嘯的地區包含北海道苫小牧東港、福島縣磐城市小名濱港、茨城縣大洗港、宮城縣仙台港等地。

神奈川縣橫濱港、千葉縣銚子市、茨城縣鹿島港、宮崎縣宮崎港、三重縣熊野市、岩手縣宮古港與大船渡港、北海道釧路港等地，則分別測得30公分高海嘯。

東京都晴海地區、千葉縣千葉港、岩手縣釜石港、高知縣土佐清水市、宮崎縣局部地區、奄美大島小湊地區等地，觀測到20公分高海嘯。

另外，神奈川縣橫須賀港、德島縣美波町與小松島港、大分縣佐伯市、沖繩縣沖繩市城灣港等地，已經測得10公分高的海嘯。

氣象廳將持續觀測日本沿岸的海水潮位變化。