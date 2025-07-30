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本世紀地震引發大規模海嘯 南亞、日本311地震規模達9.1及9
今天上午7時25分俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8強震，除了日本、夏威夷，台灣也有海嘯。中央氣象署原本發布海嘯警訊，上午11時40分發布海嘯警報，指出該地震所引發海嘯預計約於下午1時18分開始影響台灣，特此發布海嘯警報，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範，注意海浪突然湧升所造成的危害。不少台南、高雄民眾稍早也收到海嘯警報。
中央氣象署臉書粉絲專頁「報地震 - 中央氣象署」指出，造成海嘯成因除了地震，海底山崩、海底火山爆發、隕石撞擊等事件也都有機率引發海嘯。
「報地震 - 中央氣象署」指出，本世紀目前發生過2起由地震引發的大規模海嘯事件，第一起印度洋大地震，2004 年印尼蘇門答臘島北部外海隱沒帶發生地震矩規模9.1的極淺層地震，海床破裂達長度1600 公里，並引發波高約數十公尺的「南亞大海嘯」，造成印度洋周邊國家傷亡慘重。
第二起就是日本東北地方太平洋近海地震，即日本311大地震。2011年3月11日，日本東北外海的隱沒帶發生地震矩規模9.0的極淺層地震，海床破裂達長度500公里，引發波高數十公尺的大海嘯，造成關東地區複合式災難，海嘯災情甚至波及其他太平洋沿岸國家。
「報地震 - 中央氣象署」指出，這兩起海嘯有3個共通點：都位於隱沒帶地區，都源於「大型逆衝斷層帶」，且都是極淺層地震，即震源深度在0到30公里的地震。不過，並非所有震源在海底的極淺層地震都能引發大海嘯，還得視斷層錯動的型態而定，若海床沒有被顯著抬升或陷落，僅有水平方向位移，引起的海嘯規模就相對較小，但仍不能掉以輕心。
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