台南海嘯警報…竟有遊客專程到黃金海岸看熱鬧稱「離遠一點沒問題」

俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午發生規模8.8強烈地震，​中央氣象署中午12時發布海嘯警報，預計於下午1時31分開始影響西南沿海地區，高度為0.3至1公尺；由於台南市政府已劃設警戒區域，限制或禁止人民進入，海巡人員正在台南沿海疏散勸離遊客。

海巡署南部分署第一一岸巡隊今天中午前往黃金海岸、漁光島、國聖港燈塔等台南市沿海地區疏散勸離沙灘、海濱及海岸線遊客，其中有遊客居然是聽到有海嘯，特地跑到黃金海岸邊要看海嘯，並稱離海邊遠一點應該不會有問題，還有父子持續在沙灘玩沙，均被海巡人員要求離開。

黃金海岸當地喜南里長曹和田表示，過去沒遇過海嘯警報，里民群組都已經通知注意，因為不放心所以下午1時許也到現場看看，目前海面跟平常差不多，沒有特別變化。

台南地區民眾中午12時3分，手機國家級警報大響，氣象署告知「海嘯警報」，7月30日7時25分俄羅斯堪察加半島東部外海發生地震，引發海嘯，預計約在下午1時31分影響西南沿海地區，迅速疏散至避難場所或較高處；氣象署發布後，台南市災害應變中心隨即也發布海嘯警報。