海嘯有多可怕？ 氣象署曝「一公尺高」致命風險100％

幾十公分高的海嘯不會造成傷害？事實恰恰相反。中央氣象署曾指出，一公尺高的海嘯其致命風險恐達100％，而即便僅有數十公分，也可能危及性命。

俄羅斯今（30）日上午7時25分發生規模8.8強震，震央位於外海，強烈地震隨即引發海嘯，日本氣象廳對北海道至九州、和歌山等太平洋沿岸發布海嘯警報，預估浪高最高可達3公尺。

中央氣象署於上午11時40分發布台灣「海嘯警報」，指出此次海嘯可能於下午1時18分起陸續影響台灣沿海，預測東南與西南沿海浪高可達0.3至1公尺，北部、東北、東部與海峽沿岸浪高則預估低於0.3公尺。

為此，氣象署針對全台多個沿海地區發出災防告警，呼籲民眾立即提高警覺，儘速撤離至高地或指定避難區。根據氣象署先前的模擬數據顯示，浪高僅30至70公分的海嘯水位，就足以讓多數人站立不穩、甚至受困於洶湧水流之中。

例如浪高40公分，約9成女性會因此無法站穩；50公分則能沖倒8成男性。若浪高達1公尺以上，隨波而來的不僅是強大水勢，還可能挾帶大量漂流物，導致致命風險極高。

日本專家有川太郎曾提醒：「當人們聽說海嘯只有幾十公分時，往往會認為這沒什麼大不了的，但實際上它非常危險，甚至會危及生命」。

氣象署也強調，將持續監控海嘯最新動態並即時對外發布訊息，籲請民眾勿輕忽風險，遵循官方指示確保自身安全。