氣象署發布海嘯警報 高雄沿海居民稱「和平時一樣」
俄羅斯堪察加半島外海發生規模8.7地震，中央氣象署今天發布海嘯警報，高雄林園中芸漁港附近海域，今天下在預警海嘯時間，雖有海水上升跡象，不過附近員警、海巡和漁民都認為「海水跟平常一樣」。
氣象署發布海嘯警報，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範，也引起漁民和沿岸地區居民好奇，是否會出現海嘯，警方和海巡人員也去海邊警戒，必要時立即驅離好奇民眾。
今天氣象署發布警報，表示下午1時31分，西南沿海地區可能出現0.3至1公尺海嘯預警。不過，高雄林園中芸漁港附近民眾，以及前往戒備的員警和海巡員都覺得「海水和平時一樣」。民眾說，今天風浪較大，海浪拍打上岸的地方比較高一些。
海巡人員說，今天高雄外海風浪約7至8級，又有低氣壓，海水水位可能會比天氣好的時候高出2公尺，海巡船艇已暫停出海，如有海嘯引起海水上升1公尺，是感覺不出來的。
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