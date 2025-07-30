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俄羅斯地震引發海嘯 台南加強七股、青鯤鯓沿海地區整備
俄羅斯堪察加半島外海今早7點多發生規模8.8地震，該地震引發的太平洋海嘯恐影響台灣沿海地區，台南剛遭逢風災及豪大雨水災，南市府也格外關注，市長黃偉哲要求水利局全力整備警戒，包含七股、青鯤鯓等地，以降低海嘯可能帶來危害，同時呼籲民眾切勿前往海邊逗留。
水利局表示，中央氣象署於今午12時發佈海嘯警報，預計下午1時15分影響台灣沿海地區，為防範海嘯帶來影響，已完成相關整備工作，包含預先關閉七股六成防潮閘門、青鯤鯓倒伏堰立起並進駐抽水站隨時警戒抽水。
另外，因應高潮位來襲，目前已完成七股西寮社區600公尺防洪牆緊急加高工程、將軍區青鯤鯓社區西南航道堤防加高作業，防洪牆高度提升60公分，並緊急採取混凝土預鑄塊堆疊工法完成護岸補強，減少再暴潮致災風險，同時防範颱風引發的大浪問題。
水利局長邱忠川說，本次海嘯已完成相關整備工作並高度警戒，請沿海市民不用過度恐慌，針對丹納斯颱風帶來災害，已向行政院爭取總額17.6億元治水經費，並提出網仔寮汕沙洲復育等整體防洪強化計畫，共同提升台南沿海地區防洪韌性。
台南市政府也提到，面對日益頻繁且劇烈的極端氣候，呼籲市民朋友多利用「台南水情即時通」App，可提供即時水情資訊、防災警示與天候變化預警，協助民眾提早因應、迅速應變，有效降低災損風險。
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