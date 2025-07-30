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影／海嘯警報中角灣多人衝浪有廣播 北部海域海巡加強巡邏勸離

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
海巡人員在北部海域加強巡邏，勸導民眾離開注意安全。記者游明煌／翻攝
海巡人員在北部海域加強巡邏，勸導民眾離開注意安全。記者游明煌／翻攝

今天上午7時25分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8強烈地震，中央氣象署發布海嘯警報，下午1時41分影響北部沿海地區。海巡人員在北部海域加強巡邏，勸導民眾離開，注意安全。

北海岸金山中角灣上午有民眾衝浪、戲水，管理中心廣播中央氣象署發布海嘯警報，請民眾注意安全。

海巡署表示，參考今日天候、潮汐及海象，加強檢視高風險潛勢區域及低窪地區，注意港區海水異常退去及漁船繫泊情形與港區周邊狀況，必要時參照颱風期間撤離規畫，往置高點地區移動。

海巡署指出，目前優先針對岸際遊憩人數較多的地區實施勸離，並注意警戒海面異常狀況。已請轄內漁業電台，協助廣播漁船海上作業需注意自身安全，返港需注意繫纜情形，海巡署北部分署呼籲有狀況可聯繫海巡報案專線118協處。

北海岸金山中角灣上午有民眾衝浪、戲水，管理中心廣播中央氣象署發布海嘯警報，請民眾注意安全。記者游明煌／翻攝
北海岸金山中角灣上午有民眾衝浪、戲水，管理中心廣播中央氣象署發布海嘯警報，請民眾注意安全。記者游明煌／翻攝
海巡人員在北部海域加強巡邏，勸導民眾離開注意安全。記者游明煌／翻攝
海巡人員在北部海域加強巡邏，勸導民眾離開注意安全。記者游明煌／翻攝

地震 海嘯 俄羅斯 海巡署

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