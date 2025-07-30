影／海嘯警報中角灣多人衝浪有廣播 北部海域海巡加強巡邏勸離

今天上午7時25分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8強烈地震，中央氣象署發布海嘯警報，下午1時41分影響北部沿海地區。海巡人員在北部海域加強巡邏，勸導民眾離開，注意安全。

北海岸金山中角灣上午有民眾衝浪、戲水，管理中心廣播中央氣象署發布海嘯警報，請民眾注意安全。

海巡署表示，參考今日天候、潮汐及海象，加強檢視高風險潛勢區域及低窪地區，注意港區海水異常退去及漁船繫泊情形與港區周邊狀況，必要時參照颱風期間撤離規畫，往置高點地區移動。