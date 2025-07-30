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收到海嘯警報怎麼辦？ 氣象署：緊記4原則
今天上午7時25分俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8強震，除了日本、夏威夷，台灣也有海嘯。不少台南、高雄民眾稍早收到海嘯警報，接著該如何做呢？中央氣象署公布4大原則，指出不要傻傻待在原地，務必立刻往高處跑。
中央氣象署臉書粉絲專頁「報地震 - 中央氣象署」稍早指出，一旦收到海嘯警訊或海嘯警報，請不要傻傻待在原地，務必立刻往高處、往內陸、找堅固、抓牢固。
中央氣象署原本發布海嘯警訊，已於上午11時40分發布海嘯警報，氣象署說，頃獲太平洋海嘯警報中心通報，經氣象署研判，該地震所引發海嘯預計約於下午1時18分開始影響台灣，特此發布海嘯警報，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範，注意海浪突然湧升所造成的危害。
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