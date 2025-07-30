海嘯示警 日本電視台打字幕、主播呼籲「快逃」

俄羅斯堪察加半島外海發生規模8.8強震，日本為此發布海嘯警報。日本放送協會（NHK）綜合台今天上午9時40分過後，因應氣象廳發布海嘯警報，播放了警報音。女主播以強烈語氣呼籲民眾「快逃！」電視台也持續以顯眼的鮮黃色和黑色大字打出「快逃！」

日本時間上午8時25分左右，因堪察加半島（Kamchatka Peninsula）外海發生強烈地震，日本氣象廳於8時37分對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣等地區發布海嘯注意報，NHK因此中斷原本播出的晨間節目，改為特別新聞節目。

上午9時40分後，氣象廳對北海道太平洋沿岸東部至青森縣太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣、千葉縣九十九里外房、相模灣三浦半島、靜岡縣、和歌山縣等廣泛的太平洋沿岸地區發布海嘯警報。

NHK隨即在畫面上打出「海嘯避難！海嘯來了！快逃！」的字幕，並由播報室的主播菅谷鈴夏以強烈語氣一再呼籲觀眾：「海嘯即將來襲！請趕快逃難！」、「請現在立刻逃到儘可能高的地方！如果附近沒有高地，就逃到高樓的上層，或遠離海岸的地方！千萬不要停下來或折返！」呼籲觀眾注意。

能登半島去年元旦發生規模7.6強震，NHK主播山內泉因為以堅定的語氣呼籲民眾趕快逃跑，在網路成為話題。

當時，在地震發生約3分鐘、海嘯警報發布後，山內泉播報口氣立刻改變，開始以緊急的語氣不停呼籲「快跑」、「別看電視了，趕快逃」，要求民眾趕緊避難，被認為確實傳達危機感。

自從東日本大地震以來，NHK持續檢討和改進發生大規模災害時的播報方式。

NHK主播室在2018到2020年期間編寫一份「地域版，保護生命的呼籲法」手冊。災害發生時，主播比起平時冷靜的態度，採用更強硬的播報方式，目的是讓民眾看到主播以「異常的態度」播報，意識到特殊事件正在發生。不論是去年能登半島強震，或這次發布海嘯警報，主播都秉持以這種方式播報。