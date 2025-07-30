直擊海嘯侵襲瞬間！高雄旗津鏡頭君拍到了？網友驚「海水退了」

俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午發生規模8.8強烈地震，中央氣象署中午12時發布海嘯警報，西南沿海預計1點31分抵達，本報記者緊盯旗津海水浴場直播畫面，預測時間抵達前，有網友認為海水明顯「退潮」，隨後有幾波帶混濁的浪花推進，研判應為抵達的海嘯。

依據中央氣象署警報內容，海嘯自下午1時18分開始影響台灣，北部、東北、東部沿海浪高小於0.3公尺，西南、東南沿海浪高0.3至1公尺，海峽沿海地區則小於0.3公尺。

位於高雄的旗津海水浴場，正好有直播鏡頭對準西南海岸，海嘯抵達前湧入數百網友緊盯直播，「鏡頭君」視角下，還可以看到高地還有遊客冒險觀浪，所幸一旁有海巡人員警戒，並未跨進海灘上。

根據氣象署預測時間，海嘯約1點31分抵達，直播間網友發現在海嘯抵達前，海水確實有退一點，一旁離岸堤形成的沙堤也明顯露出，網友推論，明顯退潮應為海嘯抵達前兆，且看起來有數波浪往岸邊推進，海水顏色明顯不同，「應該真的抵達了，只是浪高不明顯」。