俄羅斯規模8.8強震台人受影響？ 觀光署：未接獲相關訊息持續關注
俄羅斯今發生規模8.8強震並引發海嘯，日本等國家發布海嘯警報，仙台機場也因海嘯警報關閉，至於有無台灣前往日本旅遊的民眾受影響，交通部觀光署表示，未接獲相關訊息，將持續關注。
觀光署表示，目前並未接獲旅行社通報有旅遊團體受影響。
經洽台北駐日經濟文化辦事處（含札幌分處）及主要旅行業公協會，目前未接獲旅行團受影響之相關訊息。
對於部分航班受影響，觀光署表示，已請各公會轉知旅行社會員注意旅客安全及相關訊息，並將持續關注及適時回應。
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