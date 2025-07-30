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俄羅斯規模8.8強震台人受影響？ 觀光署：未接獲相關訊息持續關注

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.7強烈地震，中央氣象署發布海嘯警訊，該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣。圖／取自中央氣象署網站
俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.7強烈地震，中央氣象署發布海嘯警訊，該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣。圖／取自中央氣象署網站

俄羅斯今發生規模8.8強震並引發海嘯，日本等國家發布海嘯警報，仙台機場也因海嘯警報關閉，至於有無台灣前往日本旅遊的民眾受影響，交通部觀光署表示，未接獲相關訊息，將持續關注。

觀光署表示，目前並未接獲旅行社通報有旅遊團體受影響。

經洽台北駐日經濟文化辦事處（含札幌分處）及主要旅行業公協會，目前未接獲旅行團受影響之相關訊息。

對於部分航班受影響，觀光署表示，已請各公會轉知旅行社會員注意旅客安全及相關訊息，並將持續關注及適時回應。

地震 海嘯 俄羅斯

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