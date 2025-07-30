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強震後海嘯來勢洶洶 夏威夷民眾急撤離交通癱瘓

中央社／ 檀香山市29日綜合外電報導
俄羅斯遠東堪察加半島發生地震，當局警告夏威夷居民可能遭遇破壞性海嘯，民眾急撤離造成交通癱瘓。路透社
俄羅斯遠東堪察加半島發生地震，當局警告夏威夷居民可能遭遇破壞性海嘯，民眾急撤離造成交通癱瘓。路透社

俄羅斯遠東外海發生規模8.8強震後，夏威夷響起海嘯警報，成千上萬民眾紛紛撤離沿岸地區，路上擠滿車輛，交通陷入癱瘓。

美國總統川普在社群媒體貼文說：「由於太平洋發生大規模地震，夏威夷地區已發布海嘯警報。阿拉斯加（Alaska）和美國太平洋沿岸地區則已發布海嘯警戒。日本也處於海嘯影響範圍…請保持堅強，注意安全！」

夏威夷已對部分沿海地區發布撤離命令。檀香山緊急事故管理局在社群平台X說：「立即行動！預計將出現破壞性海嘯浪潮。」

當局敦促居住在低窪地區的民眾撤離至高處，或至少移動到建築物的4樓或以上樓層避難。

美國廣播公司新聞網（ABC）報導，第一波海嘯預計將於夏威夷晚間7時15分（台灣時間30日下午1時15分）抵達。歐胡島緊急應變單位指出，預料將出現破壞性浪潮。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，夏威夷州長葛林（Josh Green）呼籲民眾「立即」撤離沿海地區。

葛林說：「海嘯不會只襲擊一個海灘，而是會衝擊整個群島。只要保持冷靜，我們就會平安無事。」

葛林還說，州內各地緊急應變中心皆嚴陣以待，「大家都已準備就緒，迎接即將到來的挑戰」。

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