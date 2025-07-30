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海嘯警報基隆比照颱風 封大武崙沙灘、海興游泳池、潮境公園
今天上午7時25分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8強烈地震，中央氣象署發布海嘯警報，下午1時41分影響北部沿海地區。基隆市政府比照颱風警報、長浪警報模式，已預防性封閉大武崙沙灘、海興游泳池、潮境公園等，並派人勸導民眾離開。
中央氣象署今天上午11時40分發布史上第三次的海嘯警報，經氣象署研判，該地震所引發海嘯預計約於下午1時18分開始影響台灣。
基隆市政府產發處副處長黃毅維表示，市府有收到國家級警報，大武崙沙灘、海興游泳池、潮境公園等，今天比照颱風警報、長浪警報模式，先暫時封閉，市府人員也前往勸導，請民眾暫時先離開，警報解除後再開放。
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