海嘯來襲？台東三仙台「鏡頭君」線上即時直擊！

俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.8強震，中央氣象署已於上午11時40分發布海嘯警報，預計約於下午1時18分開始影響台灣，其中台東東南沿海恐出現0.3至1公尺浪高。各縣市全部嚴陣以待，被上萬網友稱為「鏡頭君」的台東三仙台即時影像，已進入戰備狀態，緊盯海景第一排，網友線上隨時監看浪況。

隨著中央氣象署已於上午11時40分發布海嘯警報，首當其衝台東沿海，吸引不少網友上線打開東部海岸國家風景管理處位於台東三仙台即時影像，就是感受海景第一排的海嘯襲擊狀況，不少網友也是來關心鏡頭君，紛紛留言加油打氣，要他撐住、平安。

但鏡頭中仍有人前往拱橋上觀浪，網友留言稱「有夠狂！」、「想體驗巨浪」，「不要製造困擾」，其實更多網友留言希望保佑平安沒事，也祝福鏡頭君平安。也有網友稱讚鏡頭君是「模範勞工」、也有網友要替他爭取「海嘯上工要給加班費」。

另除了三仙台鏡頭君，包括綠島柴口、富岡漁港、金樽漁港、華源海灣及多良車站即時影像系統，都能看到即時海況。