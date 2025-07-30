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俄規模8.8強震日本海嘯警報 長榮、星宇今往返仙台班機取消

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空示意圖。本報資料照片
長榮航空示意圖。本報資料照片

俄羅斯堪察加半島東部外海今早發生規模8.8強烈地震，俄羅斯北千島市出現4公尺海嘯，我國中央氣象署也在上午11時40分發布海嘯警報。長榮航空表示，日本發布海嘯警報，導致仙台機場跑道關閉，今天台北往返仙台航班取消。

長榮航空表示，因受到俄羅斯東部外海地震影響，日本地區發布海嘯警報，導致仙台機場跑道關閉，班機暫停起降，長榮航空今天台北往返仙台航班取消，明天航班將放大機型為空中巴士A330-300，以利疏運旅客。

另外，星宇航空也更新航班資訊。星宇航空表示，受海嘯警報影響，仙台機場聯外交通關閉，星宇航空今天JX862 /863台北往返仙台航班取消，星宇航空將協助旅客辦理改票及退票作業。

地震 海嘯 俄羅斯

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