台南海嘯警報…西南沿海浪高恐1公尺 市府設警戒區域、消防勸離遊客

俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午發生規模8.8強烈地震，​中央氣象署中午12時發布海嘯警報，預計於下午1時15分開始影響台灣沿海地區，其中西南沿海地區影響高度為0.3至1公尺，台南市政府已立即劃設警戒區域，限制或禁止人民進入，並禁止船舶出海。

台南地區民眾中午12時3分，手機國家級警報大響，氣象署告知「海嘯警報」，7月30日7時25分俄羅斯堪察加半島東部外海發生地震，引發海嘯，預計約在下午1時31分影響西南沿海地區，迅速疏散至避難場所或較高處；氣象署發布後，台南市災害應變中心隨即也發布海嘯警報。

市長黃偉哲今天中午要求市府團隊及沿海區公所嚴陣以待，加強海嘯應變工作，針對警戒區運用防空警報系統及里廣播系統，配合發布海嘯警報發放及通知海嘯警報訊息，並呼籲沿海市民隨時注意中央氣象署最新訊息，加強海嘯防災準備，於必要時進行垂直避難。