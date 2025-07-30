台南海嘯警報…西南沿海浪高恐1公尺 市府設警戒區域、消防勸離遊客
俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午發生規模8.8強烈地震，中央氣象署中午12時發布海嘯警報，預計於下午1時15分開始影響台灣沿海地區，其中西南沿海地區影響高度為0.3至1公尺，台南市政府已立即劃設警戒區域，限制或禁止人民進入，並禁止船舶出海。
台南地區民眾中午12時3分，手機國家級警報大響，氣象署告知「海嘯警報」，7月30日7時25分俄羅斯堪察加半島東部外海發生地震，引發海嘯，預計約在下午1時31分影響西南沿海地區，迅速疏散至避難場所或較高處；氣象署發布後，台南市災害應變中心隨即也發布海嘯警報。
市長黃偉哲今天中午要求市府團隊及沿海區公所嚴陣以待，加強海嘯應變工作，針對警戒區運用防空警報系統及里廣播系統，配合發布海嘯警報發放及通知海嘯警報訊息，並呼籲沿海市民隨時注意中央氣象署最新訊息，加強海嘯防災準備，於必要時進行垂直避難。
消防局長李明峯表示，面對海嘯可能帶來的災害，消防局已出動沿海各消防分隊，加強勸離轄內沙灘、海濱及海岸線民眾，必要時通知義消與民間救難團體等救災人力與船艇，於災害發生第一時間立即因應處置，守護市民安全。
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