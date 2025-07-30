影／一家遊北海道收海嘯警報「心驚肉跳」 特急列車停駛全下車避難

今天上午7時25分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8強烈地震，日本氣象廳已將太平洋沿岸的海嘯注意報提升為海嘯警報，日本太平洋沿岸預估可能出現3公尺左右海嘯；目前人在北海道旅遊的顏小姐指出，搭特急列車前往札幌時突然停駛，全車乘客下車避難。

中央氣象署接獲太平洋海嘯警報中心通報，指出該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣，因此也發布海嘯警訊，提醒沿海地區民眾，提高警覺嚴加防範，氣象署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。

前天才與丈夫、孩子共一家四口2大2小前往日本北海道，預計展開十天旅遊的顏小姐今天上午與家人搭上函館往札幌的北斗特急列車時，手機刷到俄羅斯地震新聞，然後車子在「森」這個小鎮停駛，全員下車，往鎮裡的內地走進去，接著就被勸往避難中心。

顏小姐表示，現在跟著當地居民一起安靜的在里民中心避難著，聽著三不五時響起的警報，心驚肉跳；台灣人除了她們四人，另外還有三個人，大部分都是這裡的居民，有部分是JR下來的旅客，目前火車沒有復駛的跡象，國道也都全面暫停。

顏小姐說，小兒子之前一直很緊張龍樹諒的預言，剛剛聽到警報時更加擔心，還好現在是安靜地玩iPad。 前人在北海道旅遊的顏小姐指出，搭特急列車前往札幌時突然停駛，全車乘客下車避難。圖／threads網友sabinayen（顏小姐）授權提供 前人在北海道旅遊的顏小姐指出，搭特急列車前往札幌時突然停駛，全車乘客下車避難。圖／threads網友sabinayen（顏小姐）授權提供 目前人在北海道旅遊的顏小姐指出，搭特急列車前往札幌時突然停駛，全車乘客下車避難。圖／threads網友sabinayen（顏小姐）授權提供