海嘯警報！屏東恆春、枋寮也收到 請遠離海邊、提高警覺

國家級海嘯警報發布，根據中央氣象署資訊，今天上午7時25分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.7強震，海嘯影響時間約從今天下午13：18起陸續抵達台灣沿海地區。屏東縣沿海地區恆春、枋寮的民眾，今中午手機也收到國家級警報。屏東縣長周春米也在臉書提醒大家，提高警覺，遠離海邊。

周春米發文說，其中東南太平洋沿海地區（牡丹～滿州）、西南沿海地區（新園～恆春）預估最大波高將達 0.3至1公尺，影響最為明顯，請務必提高警覺。

周春米發文說，目前海嘯預估抵達時間，下午1時19分東南沿海地；下午1時31分西南沿海地區；下午1時45分海峽沿海地區（含離島）。