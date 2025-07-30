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海嘯警報！屏東恆春、枋寮也收到 請遠離海邊、提高警覺

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
住在枋寮的民眾收到海嘯警報通知。圖／讀者提供
住在枋寮的民眾收到海嘯警報通知。圖／讀者提供

國家級海嘯警報發布，根據中央氣象署資訊，今天上午7時25分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.7強震，海嘯影響時間約從今天下午13：18起陸續抵達台灣沿海地區。屏東縣沿海地區恆春、枋寮的民眾，今中午手機也收到國家級警報。屏東縣長周春米也在臉書提醒大家，提高警覺，遠離海邊。

周春米發文說，其中東南太平洋沿海地區（牡丹～滿州）、西南沿海地區（新園～恆春）預估最大波高將達 0.3至1公尺，影響最為明顯，請務必提高警覺。

周春米發文說，目前海嘯預估抵達時間，下午1時19分東南沿海地；下午1時31分西南沿海地區；下午1時45分海峽沿海地區（含離島）。

周春米提醒，尤其今天下午適逢潮高時段，海水本就上漲，若再疊加海嘯波可能導致局部海水倒灌、浪高突增，請各位鄉親，避免前往海邊觀浪、釣魚、戲水，遠離海堤、河口、港區等風險區域，注意即時警訊並保持冷靜應對。

墾丁船帆石即時影像。圖／取自墾管處網站
墾丁船帆石即時影像。圖／取自墾管處網站

地震 海嘯 俄羅斯

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