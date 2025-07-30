影／強震後日本岸邊驚現4頭鯨魚？ 警方：昨天就擱淺
俄羅斯堪察加半島東部外海30日上午發生規模8.8的強烈地震後，千葉縣館山市發現有多頭鯨魚擱淺在岸上，但警方表示，這些鯨魚昨天起就已擱淺，與此次海嘯無關。
日刊體育報導，朝日電視台新聞節目透過直升機空拍畫面，顯示共有4頭鯨魚被沖上岸。播報員指出，雖然可清楚看到有數頭鯨魚擱淺，但從空中無法確認是否仍然存活。他也表示：「是否因海嘯才被沖上岸，目前尚不得而知。」
針對鯨魚擱淺是否與當日強震有關，主持人大下容子在節目中致電專家詢問：「這種情景並不常見，有可能是因為地震引起的嗎？」
不過，就在連線過程中，大下突然插話表示：「不好意思，剛收到新的訊息，指出這與地震無關，非常抱歉。」並補充表示，根據最新資訊，鯨魚擱淺與地震或海嘯之間並無關連。
日刊體育指出，館山市海岸鯨魚擱淺的消息在社群媒體上引發熱議。有網友留言：「是海嘯的影響嗎？」、「令人難過」、「好詭異」、「不清楚牠們是否因地震或海嘯迷失方向進入淺灘」、「到底是不是地震造成的……」等。
TBS電視台報導，雖然日本太平洋沿岸發布海嘯警報，但據警方等單位表示，這些鯨魚自昨天起就已擱淺，與此次海嘯無關。
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