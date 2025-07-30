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俄羅斯強震海嘯預警 「海嘯第一排」布袋商港車輛撤離船班正常

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
因應海嘯警報，布袋商港淨空靠近堤岸停車位，禁止停放，確保停車區全面清空，避免車輛碰撞災情重演。圖／布袋商港辦事處提供
因應海嘯警報，布袋商港淨空靠近堤岸停車位，禁止停放，確保停車區全面清空，避免車輛碰撞災情重演。圖／布袋商港辦事處提供

俄羅斯規模8.7強震影響，氣象署上午發布海嘯警報，預測第一波海嘯下午1時18分抵達台灣沿海。位處西部海岸海嘯第一排的嘉義縣布袋商港，迅速啟動應變機制，上午全面完成港區停車場車輛淨空，確保港埠安全無虞。

港務公司布袋辦事處不敢大意，6日深夜登陸布袋的丹娜絲颱風，因風浪激烈導致靠近堤岸的車輛碰撞受損，當時教訓歷歷在目，此次面對來襲海嘯，港方淨空靠近堤岸停車位，禁止停放，確保停車區全面清空，避免類似災情重演。

港務公司布袋辦事處也即時發布手機簡訊通知所有旅客，提醒注意氣象署海嘯資訊，呼籲民眾保持警覺。根據氣象署預測，海嘯預估高度約30公分，屬於較輕微的規模，但仍不可掉以輕心，布袋港全日維持高度戒備。

儘管發布海嘯警報，今日布袋至澎湖之間客貨輪航班仍維持正常航行。布袋辦事處表示，已與航運公司及船長密切聯繫，視實際狀況隨時應變。今天出港旅客達289人次，進港旅客則高達3760人次，客流量明顯，尤其進港船班將於下午抵達布袋，更需嚴密掌握海象變化。

港方強調，將密切關注氣象署最新資訊，若有海面異常波動或海象突變，將立即通報船舶與相關單位，必要時進行船舶管制或延後靠港，以保障航行安全。提醒民眾，海嘯可能於初抵後數小時內仍持續有波動，尤其海岸線活動或潮間帶拍照者應特別小心，避免因突發波浪而發生危險。

因應海嘯警報，布袋商港淨空靠近堤岸停車位，禁止停放，確保停車區全面清空，避免車輛碰撞災情重演。圖／布袋商港辦事處提供
因應海嘯警報，布袋商港淨空靠近堤岸停車位，禁止停放，確保停車區全面清空，避免車輛碰撞災情重演。圖／布袋商港辦事處提供

地震 海嘯 俄羅斯

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