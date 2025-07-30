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氣象署海嘯警報！東部賞鯨船已出海 漁會廣傳注意浪高
俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生地震，中央氣象署發出海嘯警報，東部沿海地區海嘯預估在下午1時18分抵達，浪高小於0.3公尺。花蓮區漁會提醒漁民注意安全，海巡岸巡隊加強宣導遊客遠離海邊，賞鯨船業者表示目前浪況正常。
中央氣象署發布海嘯警報，地震所引發海嘯預計於下午1時18分開始影響台灣，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範，迅速疏散至避難場所或較高處。
花蓮區漁會理事長王登義說，獲知有海嘯警報後即密切注意浪況，也在各漁民群組告知訊息提醒注意。他說，這個季節捕獲量少，出海作業的船隻本來就不多，倒是早上有6、7艘賞鯨船出海，初步觀察應該沒什麼影響。賞鯨船業者呂世明也說，浪況都很正常，沒有影響。
海巡署一二岸巡隊指出，目前針對進出港漁民及岸際民眾做安全宣導，也會在岸際巡邏，提醒遊客、漁民遠離海邊，會針對七星潭、南北濱遊客較多區域重點宣導與警戒。
位於花蓮沿海的豐濱鄉公所表示，已收到海嘯警報，請村長加強宣導，請居民留意自身安全，也會隨時留意浪況，目前海邊暫時沒有異常。
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