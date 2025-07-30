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陸發布海嘯黃色警報！估下午5至8時先後達浙江、上海沿海海域

聯合報／ 大陸中心／即時報導

俄羅斯外海30日發生規模8.7地震引發海嘯，據大陸國家海洋預報台消息，預計下午5-8時先後到達大陸浙江、上海沿海海域。對台灣東部、浙江北部、上海預測最大波幅分別為0.6、0.4和0.3公尺。

大陸自然資源部表示，此次地震已經引發海嘯，預計對上海、浙江舟山南部、台灣東部等沿岸造成一定影響，自然資源部海嘯預警中心已發布海嘯黃色警報。

據大陸《海洋災害應急預案》規定，自然資源部決定於30日10時針對浙江省和上海市啟動海洋災害2級應急響應，要求自然資源部海嘯預警中心隨時滾動更新發布海嘯警報；自然資源部東海局組織開展加密觀測，各有關單位依職責做好監測預警、會商研判、災害調查評估等工作。

台灣的氣象署地震中心中午更新發布海嘯警報指，預估台灣東南沿海地區下午1時19分海嘯波波高約0.3至1公尺；西南沿海地區下午1時31分波高約0.3至1公尺。

據大陸國家海洋預報台，截至上午11時實況監測結果顯示，俄堪察加東岸遠海震源附近的海嘯浮標，已經監測到0.9公尺的海嘯波，日、俄沿岸分別觀測到0.3到0.5公尺的海嘯波。

央視新聞報導，日本氣象廳發布消息稱，當地時間30日上午10時17分左右，已確認第1波海嘯抵達北海道根室市，觀測當地最大海嘯高度為0.3公尺左右。當天稍早日本氣象廳稱，受堪察加半島附近發生強烈地震的影響，預計部分地區將出現最高3公尺的海浪，請「高度警惕」。日本全國17個地區已發布海嘯預警。

地震 海嘯 俄羅斯

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