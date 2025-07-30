因應海嘯 南市關閉沿海水閘門封閉漁港召漁筏盡速回港

俄羅斯堪察加半島外海今日上午7時25分發生規模8.7強震，中央氣象署初步研判可能引發海嘯，預估將於今日下午1時18分起影響台灣，台南市政府下午1時起啟動海嘯警戒作業，市長黃偉哲呼籲沿海民眾嚴加防範，切勿前往海岸、碼頭及港區逗留。

另因應海嘯可能影響西南沿海，水利局已陸續關閉沿海水閘門，要求漁筏盡速回港，並配合潮汐狀況加強抽水。此外，七股大寮排水第二道防線也正趕工中。

黃偉哲臉書貼文指出，海岸線警戒範圍包括八掌溪至二仁溪之間沿岸區域，尤其無海堤地段，自高潮線向內陸100公尺為警戒重點；有海堤者則自高潮線至海堤止。警戒區域涵蓋鹽水溪、七股潟湖、曾文溪、黃金海岸及安平商港、漁光島等地。

台南市多處漁港同步實施封港措施，包括四草、蚵寮、北門、將軍、青山、下山與安平漁港。漁船及其他船舶禁止出港，商港航道亦暫停航行。非必要人員與遊客一律不得靠近臨水區域，警方將視情況採取驅離措施。

為防災應變，市府水利局今晨起陸續關閉沿海水閘門，並要求漁筏盡速返港，隨潮汐狀況加強抽水設施運作。七股大寮排水第二道防線亦加緊施作中，以備不時之需。

台南市實施海嘯警戒直至海嘯警報解除，包括

一、 海岸線警戒區域：

八掌溪出海口以南至二仁溪 出海口以北海岸線（含潟湖），無海堤處高潮線起向臨陸側100 公尺區域，有海堤處高潮線起 至海堤止。

(一)八掌溪至鹽水溪海岸線。

(二)七股潟湖至鹽水溪海岸線。

(三)八掌溪水系、急水溪水系及其出海口區域。

(四)曾文溪水系、鹽水溪水系、二仁溪水系及其出海口區域。

(五)本市南區海岸（含黃金海岸）海堤區域。

(六)安平商港（航道）及漁光島區域。

二、漁港、泊地警戒區域：

(一)漁港名稱：安南區四草漁港、北門區蚵寮漁港、北門區北門漁港、將軍區將軍漁港、將軍區青山漁港、七股區下山漁港、安平區安平漁港。

(二)管制範圍及事項：

1. 自漁港航道口地向外延伸之海域，本市警戒區內停靠在各漁港港區之漁船及其他船舶禁止出港，亦不得經由商港航道水域出港。