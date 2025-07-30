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掀1公尺海嘯？台東大武鄉廣播疏散…居民沒在怕「311都沒怎樣了」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.8強震，中央氣象署已於上午11時40分發布海嘯警報，預計約於下午1時18分開始影響台灣，其中台東東南沿海恐出現0.3至1公尺浪高。大武鄉已廣播提醒鄉民疏散至高處。記者尤聰光／攝影
俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.8強震，中央氣象署已於上午11時40分發布海嘯警報，預計約於下午1時18分開始影響台灣，其中台東東南沿海恐出現0.3至1公尺浪高。大武鄉已廣播提醒鄉民疏散至高處。記者尤聰光／攝影

俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.8強震，中央氣象署已於上午11時40分發布海嘯警報，預計約於下午1時18分開始影響台灣，其中台東東南沿海恐出現0.3至1公尺浪高。大武鄉已廣播提醒鄉民疏散至高處。

「還是提早防範比較安全！」大武村長董炎輝說，距離上次廣播提醒村民疏散到高處，已是2011年3月11日的日本大地震海嘯警報，雖然這次地震距離更遠，但還是要提高警覺，所以國家級警報發布後，他也立刻廣播。

根據中央氣象局資料顯示，研判地震所引發海嘯預計約於下午1時18分開始影響台灣，特此發布海嘯警報，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範，注意海浪突然湧升所造成的危害。台灣過去發布過2次海嘯警報，一次就是2011年3月11日東日本大地震，預估波高會在0.3公尺以上。

這次俄羅斯大地震海嘯預估資訊：北部沿海地區，13：41，小於0.3公尺。東北沿海地區，13：24，小於0.3公尺。東部沿海地區，13：18，小於0.3公尺。東南沿海地區，13：19，0.3至1公尺。西南沿海地區，13：31，0.3至1公尺。海峽沿海地區，13：45，小於0.3公尺。

「不會擔心害怕啦！」大武鄉劉姓鄉民說，日本311大地震離台灣較近，就沒有怎樣了，這次俄羅斯地震更遠，影響可能更小或無感。另也鄉民說，海嘯警報發布後，他接到很多朋好友關心電話，要他去高一點的地方躲避海嘯。

地震 海嘯 俄羅斯

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