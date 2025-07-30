正在日本海上航行收到海嘯警報 林氏璧驚訝：「難道龍樹諒說中了？」

日本漫畫家龍樹諒在新書中的末日預言，7月恐出現大海嘯，如今因俄羅斯規模8.8強震，造成多國發布海嘯警報，再度引起熱議。日旅達人林氏璧正在日本，他今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，在岩手外海收到海嘯警報，真的嚇一大跳。而且是用中文播報的。手機無訊號還是可收到電波的警報發送。「馬上想到7月還沒過，難道龍樹諒說中了？」

林氏璧體驗從茨城縣大洗港到北海道苫小牧港，搭乘的是噸位稍小的商船三井向日葵號。他表示，觀察船上乘客，大家都很鎮定。後續全船廣播說，在航程中是安全的請安心，是否照原計劃靠岸則要看後續情報。