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正在日本海上航行收到海嘯警報 林氏璧驚訝：「難道龍樹諒說中了？」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

日本漫畫家龍樹諒在新書中的末日預言，7月恐出現大海嘯，如今因俄羅斯規模8.8強震，造成多國發布海嘯警報，再度引起熱議。日旅達人林氏璧正在日本，他今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，在岩手外海收到海嘯警報，真的嚇一大跳。而且是用中文播報的。手機無訊號還是可收到電波的警報發送。「馬上想到7月還沒過，難道龍樹諒說中了？」

林氏璧體驗從茨城縣大洗港到北海道苫小牧港，搭乘的是噸位稍小的商船三井向日葵號。他表示，觀察船上乘客，大家都很鎮定。後續全船廣播說，在航程中是安全的請安心，是否照原計劃靠岸則要看後續情報。

他說，最初預測上午10時到達的北海道根室可能高達3公尺，後來實際觀查僅30公分。不過，因為還可能有第二波第三波，所以還是持續發布海嘯警報中。希望一切平安。

林氏璧正在日本，他表示，在岩手外海收到海嘯警報，真的嚇一大跳。而且是用中文播報的。手機無訊號還是可收到電波的警報發送。「馬上想到7月還沒過，難道龍樹諒說中了？」圖／取自「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專
林氏璧正在日本，他表示，在岩手外海收到海嘯警報，真的嚇一大跳。而且是用中文播報的。手機無訊號還是可收到電波的警報發送。「馬上想到7月還沒過，難道龍樹諒說中了？」圖／取自「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專

地震 海嘯 俄羅斯

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