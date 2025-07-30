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高雄沿海國家級海嘯警報 旗津沙灘仍有民眾逗留「觀浪」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
海嘯發布後，高雄旗津沙灘仍可見遊客逗留在沙灘上，海巡人員將出動勸離。圖／翻攝自高雄旅遊網
海嘯發布後，高雄旗津沙灘仍可見遊客逗留在沙灘上，海巡人員將出動勸離。圖／翻攝自高雄旅遊網

俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.7地震，中央氣象署刻正對台灣發布海嘯警報，高雄市沿海地區已在今天上午11時40分收到警告，海嘯預計台灣時間下午1點31分陸續抵達高雄沿海，預估波高可能達1公尺，呼籲沿海居民盡快向高處避難、勿逗留海邊觀浪。

中央氣象署指出，獲太平洋海嘯警報中心通報，台灣時間今天上午7時25分俄羅斯發生規模8.7海溝型強震，該地震所引發海嘯預計約於今天下午1時18分起開始影響台灣，中央氣象署發布海嘯警報，提醒沿海地區民眾提警覺嚴加防範，注意海浪突然湧升所造成的危害。

不過目前海嘯發布後仍有民眾在旗津沙灘上逗留觀浪，海巡人員將出動勸離避難。中央氣象署預估海嘯抵達高雄所在的西南沿海，海嘯高度可能達0.3至1公尺，包含茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、楠梓區、左營區、鼓山區、旗津區、小港區及林園區等區域沿海都應提高警覺。

高雄西子灣已發布海嘯警報，中央氣象署以監視畫面實時監控沿海情況。圖／翻攝自中央氣象署
高雄西子灣已發布海嘯警報，中央氣象署以監視畫面實時監控沿海情況。圖／翻攝自中央氣象署

地震 海嘯 俄羅斯

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