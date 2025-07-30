高雄沿海國家級海嘯警報 旗津沙灘仍有民眾逗留「觀浪」

因俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.7地震，中央氣象署刻正對台灣發布海嘯警報，高雄市沿海地區已在今天上午11時40分收到警告，海嘯預計台灣時間下午1點31分陸續抵達高雄沿海，預估波高可能達1公尺，呼籲沿海居民盡快向高處避難、勿逗留海邊觀浪。

中央氣象署指出，獲太平洋海嘯警報中心通報，台灣時間今天上午7時25分俄羅斯發生規模8.7海溝型強震，該地震所引發海嘯預計約於今天下午1時18分起開始影響台灣，中央氣象署發布海嘯警報，提醒沿海地區民眾提警覺嚴加防範，注意海浪突然湧升所造成的危害。