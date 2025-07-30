下午1:18海嘯將至 粉專示警極危險：台灣海底地形錯綜複雜、充滿未知

俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.8強烈地震，中央氣象署發布海嘯警報，該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，海嘯波可能維持數小時之久，台灣周圍海底地形錯綜複雜、充滿未知，海嘯高度將因地而異，難以完全準確預測，傍晚前請勿前往海邊、港口、防波堤、河口與海堤附近活動。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，海嘯並非普通海浪，是由海底地震引發的大規模海水位變動，可能伴隨多次海水快速退潮與強烈回湧，極具危險，請勿驚慌，但務必小心，提高警覺。

根據氣象署公布的海嘯警報，預估30公分至1公尺：東南沿海（台東成功至屏東滿州）、西南沿海（台南至屏東恆春）；預估30公分以下：北部沿海（新北、基隆）、東北沿海（宜蘭）、東部沿海（花蓮）、海峽沿海（桃園至嘉義）。