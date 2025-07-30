俄強震引發海嘯 星宇台北飛仙台航班延誤

俄羅斯堪察加半島東部外海今早發生規模8.7強烈地震，俄羅斯北千島市出現4公尺海嘯，我國中央氣象署也在上午11時40分發布海嘯警報。星宇航空表示，原定上午11時35分台北飛仙台航班，因仙台機場跑道受海嘯警報影響暫時關閉，航班延後至下午3時起飛。

今天上午7時25分俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8強震，中央氣象署原本發布海嘯警訊，已於上午11時40分發布海嘯警報。

氣象署說，獲太平洋海嘯警報中心通報，經氣象署研判，該地震所引發海嘯預計約於下午1時18分開始影響台灣，特此發布海嘯警報，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範，注意海浪突然湧升所造成的危害。

星宇航空今（30）日 JX862 台北－仙台航班，原訂於台北時間 11:35 起飛，因仙台機場跑道受海嘯警報影響暫時關閉至台北時間15:00，目前航班預計延後至台北時間 15:00 起飛。

高雄飛往仙台航班表定下午1點25分起飛，目前航班正常，將依當地機場情況滾動式調整，提醒民眾留意最新資訊。