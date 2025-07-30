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遊沖繩遇海嘯警報！台旅客曝撤離聽不懂日文 讚日本人守法又有愛

聯合新聞網／ 綜合報導
俄羅斯堪察加半島發生強震，日本氣象廳隨後發布了海嘯警報。 路透
俄羅斯堪察加半島發生強震，日本氣象廳隨後發布了海嘯警報。 路透

俄羅斯外海堪察加半島附近，今（30）日上午發生規模8.8強烈地震，正在日本沖繩旅遊的心理諮商師黃暄文，手機接到日文訊息通知，在翻譯軟體的支援下，才知道是呼籲撤離的緊急警報。她感嘆日本人在撤離時仍十分堅持要講日文，讓外國旅客搞不太清楚狀況，只能依靠網路查詢災情。

黃暄文今日上午透過Threads分享她在沖繩旅遊時，突遇日本發布海嘯警報時的訊息。她依靠翻譯軟體了解日本政府發布的警報內容，內容顯示：「緊急警報！海嘯警報發布這裡是沖繩縣。沖繩本島、大東群島、宮古島、八重山群島等地已發布海嘯警報。立即撤離至地勢較高處，確保自身安全。」

黃暄文透露這是她逃離海嘯的人生初體驗。她表示，在海生館排隊排到一半，警報大響，館方緊急撤離所有參觀者，黃暄文也po出遊客疏散的情形。

黃暄文還說，日本人在撤離時仍堅持要講日文，導致外國遊客在搞不太清楚的情況下，只能上網路自行查詢現況。她也稱讚日本人真的很守法，一收到海嘯警報，全員就撤離地面。她隨後補充，日本人在撤離至館外時，仍有民眾為撤出的小動物搧風，看起來相當有愛。

不少網友也好奇這次的強震和海嘯是否代表預言成真，「這還算龍樹諒的預言內嗎？」、「大家欠龍樹諒女士一個道歉！」。也有網友道出在日本311大地震時受困於東北的情形，表示當時無水、無電、無食，約過三日才回到東京，相當驚險。

由 @isabellathatgirll 發佈
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地震 海嘯 日本 俄羅斯 龍樹諒

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