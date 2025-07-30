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高雄人注意安全！ 氣象署發布海嘯、大雷雨國家級警報

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署發布海嘯警報。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布海嘯警報。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時30分，氣象署已針對此大雷雨發布災防告警訊息（PWS）。慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.7地震，氣象署並發布海嘯警報，該地震所引發海嘯預計約於下午1時18分開始影響台灣，特此發布海嘯警報，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範，注意海浪突然湧升所造成的危害。據了解，高雄地區已有民眾收到海嘯的國家級警報。

中央氣象署發布海嘯警報。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布海嘯警報。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時30分。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時30分。圖／中央氣象署提供

地震 海嘯 俄羅斯

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